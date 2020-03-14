Hırsızı parmak izi yakalattı Hırsızı parmak izi yakalattı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baharatçı dükkanını soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izi ve kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Hırsızı parmak izi yakalattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baharatçı dükkanını soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izi ve kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'ne bağlı Makine Diki Sokak ile Doğanca Çeşme Sokağı'nın kesiştiği köşe dükkanda baharatçı olarak hizmet veren iş yerinin penceresinden hırsız girdi. Kasadaki 400 lira para ile yiyecekleri çalan hırsız kayıplara karıştı.

Olayın ardından polis tarafından yapılan parmak izi ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde hırsızın kimliği tespit edildi. Kısa sürede yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Hüsmen Canbaz, hırsızın yakalanması nedeniyle ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA