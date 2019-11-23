Hırsızı mahalle bekçileri yakaladı
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Hırsızı mahalle bekçileri yakaladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi mahalle bekçileri yakaladı.

23.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:06
Hırsızı mahalle bekçileri yakaladı

'nın ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi mahalle bekçileri yakaladı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.


Bir sitenin katındaki boş dairede saklandığı belirlenen Oğuzhan A'yı (18), mahalle bekçileri çalıntı motosikletle yakaladı.


Bodrum katta yapılan aramada ise 1 elektrikli bisiklet, 1 motosiklet, 1 tabanca, 8 cep telefonu ve 3 bin lira nakit para bulundu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan A çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA
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