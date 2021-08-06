Hırsızı kolundaki dövme yakalattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızı kolundaki dövme yakalattı

Hırsızı kolundaki dövme yakalattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Beylikdüzü'nde girdiği evden dizüstü bilgisayar, telefon ve bir miktar para çalarak kaçan hırsızı polis, kolundaki dövmeden yola çıkarak yakaladı.

İstanbul Beylikdüzü'nde girdiği evden dizüstü bilgisayar, telefon ve bir miktar para çalarak kaçan hırsızı polis, kolundaki dövmeden yola çıkarak yakaladı. Hırsızın çaldığı malzemelerle siteden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Temmuz günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile sitenin önüne gelen hırsız, gözüne kestirdiği bir eve girerek yaklaşık 12 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bir miktar para çalarak kaçtı. Evin soyulduğunu fark eden sahipleri ise polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Hırsızı kolundaki dövme yakalattı

Evin bulunduğu sokağa gelerek güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kolundaki dövmeden yola çıkarak hırsızın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızın R.K. (34) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Başka bir eve girmek isterken yakalandı

Hırsız R.K.'nin 4 Ağustos günü yine Beylikdüzü'nde başka bir eve girmeye çalışması sırasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsız R.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın malzemeleri çalarak kaçtığı anlar kamerada

Beylikdüzü'nde hırsızın evden malzemeleri çalarak kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın ticari taksiyle gelip bir eve girdiği, sonrasında ise elinde laptopla siteden çıkarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuyumcuda vurgun yapmak isteyen gaspçılar, büyük tezgaha geldi
Kuyumcuda vurgun yapmak isteyen gaspçılar, büyük tezgaha geldi
Öcalan'ın 8 avukatı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi
Öcalan'ın 8 avukatı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi
Genç kızları iş vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
Genç kızları iş vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın Kerem Kamışlı
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Merve Çoban Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hırsızı kolundaki dövme yakalattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 21:47:50. #1.15#

title