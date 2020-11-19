Hırsızı güvenlik kamerası ele verdi
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Hırsızı güvenlik kamerası ele verdi

19.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:53
Hırsızı güvenlik kamerası ele verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 televizyon, 2 cep telefonu ve 1 laptop ile 1 motosiklet hırsızlığına karışan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 televizyon, 2 cep telefonu ve 1 laptop ile 1 motosiklet hırsızlığına karışan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bafra'da 20 gün içinde meydana gelen 2 iş yerinden 3 televizyon, 2 adet cep telefonu, 1 adet laptop ve İshaklı Mahallesi'nden park halindeyken çalınan 1 motosiklet olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri, izledikleri onlarca kamera kayıtları neticesinde şüphenin kimliğini tespit etti. Polis kimliğini belirlediği Y.E.K.'yi(19) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Y.E.K. suçunu itiraf ederek 2 iş yerinden çaldığı 3 televizyon, 2 cep telefonu ve 1 laptopu teslim etti. Motosiklet ise 5 gün önce Bursa'ya hareket etmek üzere olan bir yolcu otobüsünün bagajında sahibinin tesadüfen görmesi üzerine ele geçirilmişti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Hırsızı güvenlik kamerası ele verdi
Hırsızı güvenlik kamerası ele verdi
Hırsızı güvenlik kamerası ele verdi
Hırsızı güvenlik kamerası ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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