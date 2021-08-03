Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı
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Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı

Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı
Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de 3 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

ŞİŞLİ'de 3 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.  Hırsızlardan birinin elinin üzerine yazdırdığı "Canım Annem" yazan dövme sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Dövmeli hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de 26 Haziran 05 Ağustos tarihleri arasında 3 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Polis, yaptığı çalışmada 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlardan birinin elinde "Canım Annem" yazan bir dövme olduğu görüldü.  Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Muhammet K.(20) ile suç ortağı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.K. gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulan şüphelilerden Muhammet K.'nın daha önceden 8 adet evden hırsızlık, 5 adet işyerinden hırsızlık suçlarından polis tarafından yakalandığı belirlendi. Diğer şüpheli A.K.'nin ise 5 kez hırsızlık, bir kez mühür bozma suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

DÖVMELİ HIRSIZ TUTUKLANDIPoliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden elinde 'canım annem' dövmesi bulunan Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı
Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı
Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı
Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer

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