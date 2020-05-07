Hırsızı elindeki dövme ele verdi
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Hırsızı elindeki dövme ele verdi

Hırsızı elindeki dövme ele verdi
07.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:26

Sakarya'nın 4 ayrı camisinde hırsızlık yapan şahısları elindeki dövme ele verdi.

Sakarya'nın 4 ayrı camisinde hırsızlık yapan şahısları elindeki dövme ele verdi. Yakalanan hırsızlar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde bulunan 4 ayrı caminin kapılarını zorlayan veya camlarını kıran iki şüpheli cami içinden laptop, çay kazanı, elektrikli semaver ve para çalarak kayıplara karıştı. Camilerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrasında şüphelinin birini elindeki dövmeden tespit etti. Tespit edilen E.O., (19) ve B.G., (25) isimli şahıslar yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların cami içine girip hırsızlık yapması gözüküyor.

(Remzi Şimşek/İHA)

Hırsızı elindeki dövme ele verdi

Kaynak: İHA

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