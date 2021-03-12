ANTALYA Hırsızdan 'Motosikletlere zaafım var' savunması

Hırsızdan 'Motosikletlere zaafım var' savunmasıAntalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde 4'ü motosiklet olmak üzere 7 hırsızlık olayına karışan Burak Ay, "Motosikletlere zaafım var. Üzerinde anahtarı olan motosiklet gördüğümde kendimi tutamıyorum.

Hırsızdan 'Motosikletlere zaafım var' savunması

Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde 4'ü motosiklet olmak üzere 7 hırsızlık olayına karışan Burak Ay, "Motosikletlere zaafım var. Üzerinde anahtarı olan motosiklet gördüğümde kendimi tutamıyorum. Arıza yaptığında veya akaryakıtı bittiğinde orada bırakıyor, yenisini çalıyorum" dedi. İfadesinin ardından Burak Ay, tutuklandı.

Hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 15 gün önce tahliye edilen ve geçen 26 Şubat'ta Manavgat'a gelen Burak Ay, 2 Mart'tan itibaren Manavgat ve Alanya'da 8 günde 7 hırsızlık olayına karıştı. Şikayetler üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Burak Ay olduğunu tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu çarşamba günü yakalanan Burak Ay, "Motosikletlere zaafım var. Üzerinde anahtarı olan motosiklet gördüğümde kendimi tutamıyorum. Motosikletlere zarar vermiyorum, arıza yaptığında veya akaryakıtı bittiğinde orada bırakıyor, yenisini çalıyorum" dedi.

Manavgat'ta 2 Mart'tan itibaren 3 motosiklet, bir işyerinden telefon, sigorta acentesinde çalışan kadının çantası ve bir ekmek fırınından yardım kutusu ile Alanya'da da bir motosiklet çaldığını itiraf eden Burak Ay, eroin bağımlısı olduğunu, motosikletlere zarar vermediğini, telefonu 450 liraya sattığını, sigorta şirketinden çaldığı çantadaki 710 lira ve ekmek fırınından aldığı yardım kutusundan çıkan 100 lirayla uyuşturucu madde aldığını söyledi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Burak Ay, sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Burak Ay, hırsızlık suçlamalarını kabul etti. Burak Ay, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı