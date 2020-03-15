Hırsıza seslendi: Müsaitsen ve işin bittiyse motorumu geri getir
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Ünye, Güncel

Hırsıza seslendi: Müsaitsen ve işin bittiyse motorumu geri getir

ORDU'da evinin önündeki motorlu tırpanını çalan hırsıza seslenen Salih Efiloğlu(50), "Müsaitsen ve işin bittiyse motorumu geri getir.

15.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:48
Hırsıza seslendi: Müsaitsen ve işin bittiyse motorumu geri getir

ORDU'da evinin önündeki motorlu tırpanını çalan hırsıza seslenen Salih Efiloğlu(50), "Müsaitsen ve işin bittiyse motorumu geri getir. Çok mağdur oldum" dedi.

Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi'nde oturan Salih Efiloğlu'na ait motorlu tırpan, haziran ayında evinin önünden çalındı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın, motorlu tırpanı çalma anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ise sırra kadem bastı. 9 aydır sokak sokak hırsızı arayan Salih Efiloğlu, bahçe işlerine gittiğini ve motorlu tırpanı olmadığı için mağdur olduğunu ifade etti.Motorlu tırpanı arızalı olduğu için tamire götürdüğünü anlatan Efiloğlu, "Tamirden getirdikten sonra, 2 motoru da evimin önüne bıraktım. Daha sonra evime girdim. Dışarı çıktığımda ot motorlarından birinin olmadığını gördüm. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyince ot motorunun çalındığını fark ettim. Çalınan motorum çok kaliteliydi ve yaklaşık 6 bin TL'ydi. Aylardır arıyorum ama hiçbir iz yok. İnsanoğludur bir hata yapmıştır. Belki de ihtiyacı vardı ve birkaç gün işini görmek istedi. Geri getirmek istedi ama müsait olamadı. Ben motorumu alan kişiye sesleniyorum; müsaitsen motorumu geri getir. Ben de çok mağdur oldum. Elini vicdanına koysun, vicdanı sızlıyorsa malımı getirsin" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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