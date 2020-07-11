Hırsıza demir korkuluk engeli
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Hırsıza demir korkuluk engeli

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yerine önüne gelen hırsızın iş yerine girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsıza demir korkuluk engeli
11.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:36

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yerine önüne gelen hırsızın iş yerine girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsız ne kadar zorlasa da demir korkulukları aşamadı. 

Olay, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerine girmeye çalıştı. Şüpheli hırsızlık amaçlı defalarca çabalasa da demir korkulukları aşamadı. Şüphelinin bu teşebbüsü ise başka bir iş yeri tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüpheli sürekli demir korkuluklara müdahale ederek içeriye girmeye çalışıyor. Şüpheli her ne kadar çabalasa da, demir korkulukları aşamayınca olay yerinden uzaklaşıyor. 


Kaynak: DHA

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