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Hırsız telefonları kapıp kaçtı, çalışanlara şaştı kaldı

Gaziantep'te bir hırsız müşteri gibi girdiği telefoncuda incelediği 2 telefonu alarak kaçtı.

Hırsız telefonları kapıp kaçtı, çalışanlara şaştı kaldı
10.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:46

Gaziantep'te bir hırsız müşteri gibi girdiği telefoncuda incelediği 2 telefonu alarak kaçtı. Ne yapacağını şaşıran iki çalışan kısa süreli şok yaşadı.

Olay, Şehitkamil Kayaönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs telefon satışı yapan bir dükkana girdi. Bir süre çalışanlarla sohbet eden şüpheli incelemek istediği iki telefonu istedi. Çalışanlardan biri telefonları verdi telefonları inceleyen şüpheli çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak iki cep telefonunu alarak dükkandan kaçtı. Olayın şaşkınlığı ile bir süre ne yapacağını bilemeyen çalışanlar daha sonra hırsızın peşinden koştu.

Olayın ihbarı üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polisler iki şüpheli belirledi. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan iki şüpheliden birinin uyuşturucu madde ticaretinden 5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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