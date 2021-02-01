Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış
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Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış

01.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:47
Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış

ANTALYA'da üç iş yerinden yiyecek, içecek ve gıda maddesi çalan Mehmet S. ile sevgilisi Sibel T., yakalandı.

ANTALYA'da üç iş yerinden yiyecek, içecek ve gıda maddesi çalan Mehmet S. ile sevgilisi Sibel T., yakalandı. Karınlarını doyurmak ve eğlenmek için hırsızlık yaptıklarını söyleyen çift, tutuklandı. Mehmet S. hırsızlık yaparken, elinde balon olan Sibel T.'nin gözcülük yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meltem ve Yıldız mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çok sayıda görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin, birçok suçtan kaydı bulunan Mehmet S. ile sevgilisi Sibel T. olduğunu belirledi.

'EĞLENMEK İÇİN ÇALDIK'Ekipler, yerlerini tespit ettikleri Mehmet S. ile Sibel T.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen çiftin ifadelerinde, karınlarını doyurmak ve eğlenmek için hırsızlık yaptıklarını söyledikleri kaydedildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet S. ile Sibel T., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Sarılarak geldikleri iş yeri önünde Mehmet S. hırsızlık yaparken, elinde balon olan Sibel T.'nin gözcülük yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış
Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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