Hırsız polis kovalamacasında polis çatıdan düştü
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Hırsız polis kovalamacasında polis çatıdan düştü

Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde hırsız polis kovalamacasında hırsız şüphelisi yandaki binanın çatısına atlarken polis memuru aydınlatma boşluğundan aşağıya düştü.

Hırsız polis kovalamacasında polis çatıdan düştü
06.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:26

Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde hırsız polis kovalamacasında hırsız şüphelisi yandaki binanın çatısına atlarken polis memuru aydınlatma boşluğundan aşağıya düştü.

Olay bugün sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi Çetin Dağ Caddesi'nde hırsızlık ihbarı değerlendiren Soma Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olay yerinde ihbar doğrultusunda hırsız şüphelisini aramaya başladı.

Asayiş ekiplerinden 27 senedir görev yaptığı öğrenilen 2 çocuk babası polis memuru Erdal Akbolad çatıda hırsız şüphelisinin yakalamak için hareket ettiğinde binanın aydınlatma boşluğundan aşağıya düştü.

Binanın çatısından kaçan şüpheli S.S. kaçmak için yandaki binanın çatısından atlayınca kiremitlerden içeriye düştü. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli önce hastaneye sonra ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüleceği öğrenildi.

Aydınlatma boşluğuna düşen polis kurtarma çalışmaları başladı

Çetindağ Caddesi 25. No'lu Apartmanda olay sonrası kurtarma çalışması başladı. Manisa Büyükşehir kurtarma ekipleri polis memuru Erdal Akbolad'ın düştüğü yere inerek kurtarma çalışmalarını başlattı.

Kurtarma ekipleri ile polis memurları boşluğa düşen arkadaşlarını güvenle yukarıya çektiler. Yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekiplerince tedavisi yapılmak üzere Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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