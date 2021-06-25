Hırsız 'pireler' tutuklandı

Ege Bölgesi'nde 'Pire ailesi' olarak bilinen ve birçok hırsızlık olayına karışan 5 kişilik suç şebekesinin 2 üyesi tutuklandı.

Ege Bölgesi'nde 'Pire ailesi' olarak bilinen ve birçok hırsızlık olayına karışan 5 kişilik suç şebekesinin 2 üyesi tutuklandı. Birlikte hırsızlık yaptığı oğlu tutuklanan anne, "Yavrum, yavrum" diye feryat etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 8-14 Haziran 2021 tarihlerinde Buldan ve Güney ilçelerinde toplam 12 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde Buldan ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde yapılan detaylı araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Süleyman P. (44), eşi Zekiye P. (41), çiftin oğulları E.P. (17), çocuğun dayısı Teksin U. (44) ve suç ortakları Ali K. (42) Manisa'daki adreslerinde yakalandı.

Suç işlemesine göz yumdu, arkasından feryat etti

Ege bölgesindeki Uşak, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kütahya ve Denizli illerinde çok sayıda benzer suça karıştıkları tespit edilen ve kendilerini 'Pire ailesi' olarak adlandıran şebekenin üyeleri Denizli'ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17 yaşındaki ailenin çocuğu E.P. ve dayı Teksin U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelileri baba, anne ve suç ortakları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç işlemesine göz yumduğu oğlu tutuklanan anne Zekiye P., Buldan Adliyesi çıkışında "Yavrum, yavrum" diyerek feryat etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı