Hırsız 'pireler' tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsız 'pireler' tutuklandı

Hırsız 'pireler' tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ege Bölgesi'nde 'Pire ailesi' olarak bilinen ve birçok hırsızlık olayına karışan 5 kişilik suç şebekesinin 2 üyesi tutuklandı.

Ege Bölgesi'nde 'Pire ailesi' olarak bilinen ve birçok hırsızlık olayına karışan 5 kişilik suç şebekesinin 2 üyesi tutuklandı. Birlikte hırsızlık yaptığı oğlu tutuklanan anne, "Yavrum, yavrum" diye feryat etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 8-14 Haziran 2021 tarihlerinde Buldan ve Güney ilçelerinde toplam 12 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde Buldan ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde yapılan detaylı araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Süleyman P. (44), eşi Zekiye P. (41), çiftin oğulları E.P. (17), çocuğun dayısı Teksin U. (44) ve suç ortakları Ali K. (42) Manisa'daki adreslerinde yakalandı.

Suç işlemesine göz yumdu, arkasından feryat etti

Ege bölgesindeki Uşak, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kütahya ve Denizli illerinde çok sayıda benzer suça karıştıkları tespit edilen ve kendilerini 'Pire ailesi' olarak adlandıran şebekenin üyeleri Denizli'ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17 yaşındaki ailenin çocuğu E.P. ve dayı Teksin U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelileri baba, anne ve suç ortakları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç işlemesine göz yumduğu oğlu tutuklanan anne Zekiye P., Buldan Adliyesi çıkışında "Yavrum, yavrum" diyerek feryat etti. - DENİZLİ

Hırsız 'pireler' tutuklandı
Hırsız 'pireler' tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Tolga Yüce Merve Dizdar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mert Müldür Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hırsız 'pireler' tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 09:52:27. #1.14#

title