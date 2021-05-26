Hırsız pes etmedi, levye ve tekmelerle pencereyi açtı
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Hırsız pes etmedi, levye ve tekmelerle pencereyi açtı

Hırsız pes etmedi, levye ve tekmelerle pencereyi açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 8 ayrı olayın şüphelisi olan bir kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 8 ayrı olayın şüphelisi olan bir kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şahsın girdiği bir ikametin penceresini uzun uğraşlar sonucu tekme ve levyelerle açması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre banka kartları ile 500 TL, işyerinde hırsızlık yaparken 7 bin TL mala zarar verme, iş yerinden 13 bin TL değerinde labtop, Ipod ve büro malzemelerinin çalınması, iş yerinden 23 bin TL değerinde bilgisayar çalınması, çanta içerisinde cüzdan ve banka kartlarının çalınması, iş yerinde hırsızlık yaparken 8 bin TL zarar verme, ikametten 37 bin TL değerinde ev eşyası ve motosiklet çalınması ve bir ikametten televizyon çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Melikgazi Suç Araştırma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayların şüphelisi olarak belirlenen S.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Tekme attı, yere düştü pes etmedi

Öte yandan güvenlik kameralarınca kaydedilen bir görüntüde şahsın evin penceresini açmak için levyeler kullandığı görüldü. Levye ve tekmelerle uzun süre pencereyi açmaya çalışan şahsın, daha sonra açılan pencereden içeri girmesi saniye saniye kaydedildi. Gözaltındaki S.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Hırsız pes etmedi, levye ve tekmelerle pencereyi açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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