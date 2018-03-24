Mardin'de kitap satmak bahanesiyle girdiği iş yerinden cep telefonu ve gözlük çalan hırsız otel odasında yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kitap satmak bahanesiyle girdiği iş yerinden bir adet cep telefonu ve gözlük çaldı. İhbar üzerine Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler zanlıyı tespit etti. Zanlının bir otelde kaldığını öğrenen ekipler, operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Polisin operasyonunda gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN