Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
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Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı

Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da kokoreççi dükkanına hırsızlık amacıyla giren kişi, buzdolabından aldığı kolayı içtikten sonra dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı.

BURSA'da kokoreççi dükkanına hırsızlık amacıyla giren kişi, buzdolabından aldığı kolayı içtikten sonra dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde Tahir K.'ye ait kokoreççi dükkanına sabahın erken saatlerinde hırsızlık amacıyla giren kişi, önce buzdolabından aldığı kolayı içti. Şüpheli daha sonra dizüstü bilgisayarı çalıp, dükkandan çıkarak geldiği bisikletle bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüleri izleyen polis ekipleri parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor.


Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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