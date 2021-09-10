Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı
BURSA'da kokoreççi dükkanına hırsızlık amacıyla giren kişi, buzdolabından aldığı kolayı içtikten sonra dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı.
BURSA'da kokoreççi dükkanına hırsızlık amacıyla giren kişi, buzdolabından aldığı kolayı içtikten sonra dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde Tahir K.'ye ait kokoreççi dükkanına sabahın erken saatlerinde hırsızlık amacıyla giren kişi, önce buzdolabından aldığı kolayı içti. Şüpheli daha sonra dizüstü bilgisayarı çalıp, dükkandan çıkarak geldiği bisikletle bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüleri izleyen polis ekipleri parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen