Hırsız kız kafedeki müşterinin cep telefonunu böyle çaldı
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Hırsız kız kafedeki müşterinin cep telefonunu böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

Hırsız kız kafedeki müşterinin cep telefonunu böyle çaldı Beşiktaş'ta bir kafeye müşteri gibi giren 4 hırsız kızdan biri yerinden kalkan kadının çantasındaki cep telefonunu çaldı Beşiktaş'ta 4 hırsız kızdan biri, bir kafede yerinden kalkan kadının çantasındaki cep telefonunu çaldı.

Hırsız kız kafedeki müşterinin cep telefonunu böyle çaldı

Beşiktaş'ta bir kafeye müşteri gibi giren 4 hırsız kızdan biri yerinden kalkan kadının çantasındaki cep telefonunu çaldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 4 hırsız kızdan biri, bir kafede yerinden kalkan kadının çantasındaki cep telefonunu çaldı. Hırsızın telefonu çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı hırsızların Şişli'de bir mağazada hırsızlıktan yaptıktan sonra yolun karşısına geçme anları da kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş't bir kafeteryaya müşteri gibi giren 4 genç kız, etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçti. 3 hırsız etrafı gözetlerken, diğeri az önce masadan kısa süreliğine ayrılan kadının yerine oturdu. Kadının çantasındaki cep telefonunu çalarak torbasına koydu. Soğukkanlıkla yerinden kalkan hırsız ve arkadaşları oradan ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlar bir mağazadan para dolu çantayı çaldı

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir mağazaya da giren 4 hırsız, O.K. isimli şahsın çantasından 300 dolar, 1 adet cep telefonu ve 1 adet güneş gözlüğü de çaldı. Aynı gün aynı mağaza içerisinde M.A. isimli şahsa ait içerisinde 2 bin BAE Dirhemi, 200 dolar ve bin 500 lira para bulunan çantayı da çalan hırsızlar bir kez daha güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlar mağazadan çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken görüntülendi.

4 hırsız yakalandı

Şişli Akağalar Caddesi üzerinde yaklaşık 1 hafta önce saat 11.00 sıralarında şüphe üzerine durdurulan ve tedirgin davranışlar sergileyen A.Ş. isimli şahıs ile Ş.E, G.S.B. ve S.E. isimli yaşı küçük şahıslarla ilgili araştırma yapıldı. Şüphelilerden Ş.E. isimli şahsın İstanbul ve Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan 2 aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan hırsızlar polis merkezine götürüldü. Haklarında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Hırsız kız kafedeki müşterinin cep telefonunu böyle çaldı
Hırsız kız kafedeki müşterinin cep telefonunu böyle çaldı
Hırsız kız kafedeki müşterinin cep telefonunu böyle çaldı
Hırsız kız kafedeki müşterinin cep telefonunu böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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