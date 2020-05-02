Hırsız kendi motosikleti gibi çalıp gitti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Haktan Bay'ın iftar için geldiği evinin önüne park ettiği motosikleti dışarı çıktığında bulamadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Haktan Bay'ın iftar için geldiği evinin önüne park ettiği motosikleti dışarı çıktığında bulamadı. Motosikleti çalan kişinin rahatlığı gözlerden kaçmadı.

Olay, Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Haktan Bay isimli vatandaş iftar için motosiklet ile evine geldi. Evinin önüne park ettiği motosikletini dışarı çıktığında yerinde bulamadı. Haktan Bay, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyince motosikletinin çalındığını anladı. Bay'ın şikayeti üzerine polis inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA