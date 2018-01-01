Hırsız Kaçarken Yakalandı

Samsun'un Bafra İlçesinde çay ocağından şeker ve çay çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, akşam 20.30 sıralarında Kızılırmak Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D/Blokta bulunan Selami Tepe'ye ait çay ocağının camını kırarak içeri giren şahsı gören bir vatandaşın durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Büro Ekipleri şüpheli şahıs Yakup E.'yi çay ocağından aldığı belirlenen poşet içerisinde 2 paket çay, 1 kilo şeker ve bir adet levye ile çay ocağının 100 metre ilerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın bir süre öncede cezaevinden çıktığı ve son günlerde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN