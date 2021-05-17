Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi
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Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi

Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da girdiği dükkandan eşya çalan hırsız, pişman olunca not yazarak dükkan sahibinden hem özür diledi hem de çaldıklarının parasını yolladı.

Van'da girdiği dükkandan eşya çalan hırsız, pişman olunca not yazarak dükkan sahibinden hem özür diledi hem de çaldıklarının parasını yolladı.

Aİpekyolu ilçesinde küçük bir bakkal işleten Nezihe Karataş, dükkandan eşya çalan hırsızın daha sonra kendisine bir mektup yazarak hem özür dilediğini hem de mektubun içinde çaldıklarının parasını yolladığını söyledi. İlginç olayla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Karataş, 10 yıldır mahallede bakkal işlettiğini ifade ederek, defalarca kez çocukların ve gençlerin bakkaldan bir şeyler çaldığını söyledi. Çok kez bunu görmesine rağmen çocukların gururu incinmesin diye bazen göz yumduğunu bazen de nasihatlerde bulunduğunu belirten Karataş, "Çocuklar geliyor bir şeyler alıyorlar. Ben onlara güveniyorum. Dükkanın arka tarafından içecek olsun, cips olsun, çikolata olsun çantalarına doldurup gidiyorlar. Yazığım geliyor onlara. Neden alıyorsunuz? Hem size hem bize yazıktır diyorum. Hırsızlık yapmayın diye nasihatlerde bulunuyorum. Nasihatlerimden sonra artık çalmıyorlar" dedi.

Dükkanından eşya çalan hırsızın gönderdiği mektupla duygulandığını belirten Karataş, "Bir genç mektubu getirdi ve 'Arkadaşım bu mektubu sana göndermiş' dedi. Bende korona virüsten dolayı çekindim ve almadım. Okumam yazmam olmadığı için torunuma 'oku bakalım, ne yazılmış içinde' dedim. Torunum da aldı okudu. Mektupta 'Abla, abi, dükkan sahibi sizden eşya çaldım. Toplam 1 TL ediyor, belki de fazla. 1,25 getirdim. Hakkınızı helal edin' demiş. Bende helal ettim. İnşallah bir daha öyle şeyler yapmazlar" ifadelerini kullandı. - VAN

Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi
Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi
Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi
Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi
Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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