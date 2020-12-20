İş yerinden para çalan hırsızı yakalayıp dakikalarca boğuştu...O anlar kamerada

İş yerinden para çalan hırsızı yakalayıp dakikalarca boğuştu...O anlar kamerada

-Dakikalarca hırsızla boğuştu ama elinden kaçırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı saniye saniye kameraya yansıdı. Olayı fark eden iş yeri sahibi ile hırsız arasında yaşanan boğuşma anları ise böyle görüntülendi. Hırsız arbede sırasında işyeri sahibin elinden kaçarak kayıplara karıştı

Edinilen bilgilere göre olay İnegöl Merkezde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine müşteri gibi gelen kimliği belirsiz şahıs sipariş vermiş gibi yaparak kasaya yöneldi. Kasa'dan yaklaşık 500 TL parayı alıp cebine koyduğu sırada işletme sahibi fark etti. Hırsız parayı arka cebine koyduğunu gören iş yeri sahibi ile hırsız arasında arbede yaşandı. Hırsızı etkisiz hale getirme için yapılan boğuşma esnasında ikiside yere düştü. Bir yolunu bulunan hırsız kaçarak kayıplara karıştı. Boğuşma esnasında hırsız cüzdanını düşürdü. İş yeri sahibi durumu polise haber verdi polis ekipleri kimliği belli olan şahsın peşine düşerken hırsız ile iş yeri sahibi arasında yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı