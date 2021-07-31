Hırsız içinde 81 bin liralık ziynet ve 33 bin lira bulunan kasayı çaldı
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Hırsız içinde 81 bin liralık ziynet ve 33 bin lira bulunan kasayı çaldı

Hırsız içinde 81 bin liralık ziynet ve 33 bin lira bulunan kasayı çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız girdiği evden içinde 81 bin 500 liralık ziynet eşyası ve 33 bin 500 liralık senet bulunan kasayı çaldı.

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız girdiği evden içinde 81 bin 500 liralık ziynet eşyası ve 33 bin 500 liralık senet bulunan kasayı çaldı.

Olay. Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar Gökhan E 'nin evine girerek içinde 81 bin 500 liralık ziynet eşyası ve 33 bin 500 liralık senet bulunan kasayı çaldı. Olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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