Hırsız Girdiği Markette Sigara Reyonlarını Kurcalarken Suçüstü Yakalandı

Hırsız Girdiği Markette Sigara Reyonlarını Kurcalarken Suçüstü Yakalandı

Samsun’da bir hırsız gece vakitlerinde girdiği markette sigara reyonlarını kurcalarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsız Girdiği Markette Sigara Reyonlarını Kurcalarken Suçüstü Yakalandı

Samsun'da bir hırsız gece vakitlerinde girdiği markette sigara reyonlarını kurcalarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren Volkan B.(35), vatandaşlar tarafından fark edilerek polise haber verildi. Olay yerine giden polis, Volkan B.'yi marketin içinde sigara reyonlarını kurcalarken suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu öğrenilen Volkan B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada hakkında 1 yıl 8 ay da hapis cezasının bulunduğu öğrenilen Volkan B., polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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