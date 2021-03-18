Hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı
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Hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı

18.03.2021 07:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 07:39

İzmir'in Konak ilçesinde arkadaşıyla birlikte hırsızlık yapmak için bir eve giren şüpheli, ev sahibini bıçakla yaraladı.

İzmir'in Konak ilçesinde arkadaşıyla birlikte hırsızlık yapmak için bir eve giren şüpheli, ev sahibini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, 2 şüpheli hırsızlık yapmak amacıyla Göztepe Mahallesi 107 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki eve girdi.

Hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile şüpheliler arasında arbede çıktı.

Zanlılardan Diyar K, Muhammet A'yı karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Diğer şüpheli bu sırada kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ev sahibi sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diyar K. gözaltına alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı
Hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı
Hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı
Hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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