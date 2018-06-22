Hırsız Girdiği Evden Sinekliği Bile Çaldı

Samsun'da bir hırsız gece vakti pencereden girdiği evden para ve cep telefonu çalarken, kaçarken penceredeki sinekliği de parmak izi tespit edilmesin diye çalıp götürdü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. (23), gece vakti ev sahipleri uyurken pencereden girdiği evden bin 500 lira para ile 1 adet cep telefonu çaldı. Girdiği evin penceresindeki sinekliği de parmak izi çıkmasın diye söküp götüren Hakan K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldığı cep telefonu ile yakalanan Hakan K. polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN