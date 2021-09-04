Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı
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Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı Mersin'de hırsız bir otomobilin camını kırarak baba ve kızının çantasını çaldı.

Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı

MERSİN - Mersin'de hırsız bir otomobilin camını kırarak baba ve kızının çantasını çaldı. Hırsızlığı fark eden aile üzüntü yaşarken, çantası çalınan genç kız göz yaşlarına hakim olamadı.

Olay, Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman Develi, eşi ve çocuklarıyla birlikte 70 AAN 051 plakalı otomobilini park edip araçtan uzaklaştı. Yaklaşık bir saat sonra tekrar araca gelen aile, otomobilin arka kapısının camının kırılarak içeride bulunan Osman Develi ile kızı Dilara'ya ait içerisinde cep telefonu, kimlik ve kredi kartları olan çantalarının çalındığını fark etti. Aile durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi araçta çalışma yaptı. Hırsızlık ile şok yaşayan ve cep telefonunun da olduğu çantası çalınan Dilara ise göz yaşlarını tutamadı. Polisin teselli ettiği genç kız, hırsızın yakalanmasını istedi.

Öte yandan, polis ekipleri bölgedeki kameraları da incelemeye alarak, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı
Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı
Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı
Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı
Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı
Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı
Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı
Otomobilde çantası çalınan kız gözyaşlarına hakim olamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı

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