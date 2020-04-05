Hırsız çifti korona virüs değil JASAT timi durdurdu Hırsız çifti korona virüs değil JASAT timi durdurdu Girdikleri 13 evden bal ve çocuk oyuncağı dahi çalan karı koca hırsız çifti JASAT yakaladı Jandarma 2 ayda 13 evi soyan karı koca hırsızlara 'dur' dedi!

Hırsız çifti korona virüs değil JASAT timi durdurdu

Girdikleri 13 evden bal ve çocuk oyuncağı dahi çalan karı koca hırsız çifti JASAT yakaladı

Jandarma 2 ayda 13 evi soyan karı koca hırsızlara 'dur' dedi!

DENİZLİ - Denizli'de girdikleri 13 evden bal dahi çalan karı koca hırsız çifti jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma ekipleri koordinesinde yapılan operasyon ile yakalandı. Korona virüsün durduramadığı karı koca çifti JASAT durdururken, ikisine de çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, son 2 ayda Acıpayam ve Tavas bölgelerinde özellikle kırsal mahallelerde hırsızlık olayları artması üzerine JASAT koordinesinde Acıpayam ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından araştırma başlatıldı. Son 2 ayda toplamda 13 evden hırsızlık yapıldığını belirleyen JASAT ekipleri olayları E.M. ve S.M. isimli karı koca çiftin gerçekleştirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine şahısları jandarma ekipleri takibe aldı. JASAT timi şahısları kullandıkları otomobili yol üstünde durdurarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Şahısların girdikleri 13 evden 6 Cumhuriyet altını, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 1 motosiklet, motorlu odun kesme testeresi, uydu cihazları, elektrikli süpürge, ütü, mutfak robotu, bal, zeytin yağı, çocuk oyuncakları ile viski ve rakı gibi alkollü içki çaldıkları öğrenildi.

Yapılan operasyon ile yakalanan aile boyu hırsızları korona virüs değil JASAT timi yakalayarak ev de kalmaları sağlandı.

Öte yandan, karı koca çiftin çaldıkları malzemelerin büyük çoğunluğu ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA