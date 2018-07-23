Samsun'da Pes Dedirtecek Hırsızlık, Caminin Kubbesindeki Kurşun Kaplamalar Çalındı!

Samsun'da hırsız caminin kubbesinde kaplı 8 kurşun kaplamadan 4'ünü sökerek çaldı.

OLAY SEYFİNAZ HATUN CAMİSİ'NDE OLDU

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Seyfinaz Hatun Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar caminin çatısına çıkarak kubbelerden birinin üzerinde kaplı olan 8 kurşun kaplamadan 4'ünü yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık olayını fark eden vatandaşlar durumu cami derneğinin başkanı Sabri Fidan'a haber verdi.

HURDACIYA SATMAK İÇİN ÇALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Başkan Fidan polise şikayette bulundu. Olay yerine polis sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri camide incelemelerde bulundu. Hırsızın kurşun kaplamaları hurdacıya satmak için çaldığı tahmin ediliyor.

CAMİ DAHA ÖNCEDE SOYULMUŞTU

Aynı caminin daha önce de abdesthanedeki çeşmelerin musluklarının çalındığı ancak hırsızın daha polisin çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.