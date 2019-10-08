Hırsız, camiden bozuk para çaldı

Hırsız, camiden bozuk para çaldı

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız, caminin içinden bozuk para çaldı.

08.10.2019 14:59
Hırsız, camiden bozuk para çaldı

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız, caminin içinden bozuk para çaldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Medrese Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, caminin içindeki müezzin mahfilindeki kitap dolabı içinde bulunan bozuk paraları çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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