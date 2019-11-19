Hırsız, camideki sadaka kutusunu ve telefonu çaldı

19.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:20

Samsun'un Bafra ilçesinde camiye giren kimliği belirsiz bir hırsız, çekmede bulunan sadaka kutusunu ve telefonu çaldı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Kaşıkçı İyigün Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazı sırasında ikinci katta bulunan imam odasına giren henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından masanın çekmecesinde sadaka kutusunda bulunan 55 lira para ile cep telefonunu çalındı. Namaz sonrası odasına giren cami imamı çekmecede telefonu ve paraların olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri camide yaptıkları inceleme sonrası olayı gerçekleştiren şahsı bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA