Camide uyuyan adamın cebini jiletle keserek parasını çaldı

Batman'da, camide uyuyan M.A.'nın (47) pantolonunun arka cebini jiletle kesen hırsız, 2 bin 500 lirasını alarak kaçtı.

CEBİNİ JİLETLE KESTİ

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kısmet Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. İkindi namazı öncesi camiye gelen M.A., ezan saatine kadar dinlenmek için uykuya daldı. Bir süre sonra arkasından yaklaşan bir kişi, jiletle pantolonunun arka cebini kesip, 2.in 500 lirasını alarak kaçtı.

"CAMİDE BİR SÜRE KESTİREYİM DEDİM"

Pantolonundaki hareketliliği hissettiğini belirten M.A., "Yorgundum, bir süre camide kestireyim dedim. Bir ara cebimde kıpırdama hissettim, elimi cebime attığımda yırtıldığını fark ettim. Ayakta gördüğüm 35-40 yaşlarında hafif sakallı ve orta boylu biri, hızla kaçtı. Camidekileri 'Hırsız var' deyip uyandırdım. Hırsız da ellerindeki ayakkabılarıyla 'Hırsız var' deyip kaçtı. Benim başıma geldi, başkalarının canı yanmasın. Meğer aynı camide benzer hırsızlık olayları yaşanmış" dedi.