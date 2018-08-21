Hırsız Camı Değil Arkadaşının Kafasını Kırdı

Londra'da girmek istedikleri binanın camını tuğlayla indirmeye çalışan hırsız, hedef şaşırınca arkadaşının kafasını kırdı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 motosikletli hırsız, bir binaya girmek üzere harekete geçti. Binanın önünde duran hırsızlardan ikisi, araçtan inerek camı tuğla atıp kırmaya çalıştı. Ancak bir anda hedef şaşıran hırsızın fırlattığı tuğla, arkadaşının başına isabet etti. Adam aldığı darbeyle yere yığılırken, diğer şüpheliler ise gürültüye koşan güvenlik görevlisini görünce kaçarak ortalıktan kayboldu.

(İHA)