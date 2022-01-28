Hırsız, çaldığı sayaçlarla birlikte yakalandı

Batman'da 5 farklı adreste apartmanlarda su sayaçlarını çalan hırsız, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çaldıkları su sayaçlarıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Ocak 2022 günü Gap, Belde ve Gültepe Mahallerinde 5 farklı adreste apartmanlarda su sayaçları çalan S.K isimli şahıs, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce düzenlenen titiz çalışmalar neticesinde 26 Ocak 2022 günü çalınan su sayaçları ile birlikte yakalandığı bildirildi. Hırsız, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adli mercilere sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Hırsızdan alınan su sayaçlarının sahiplerine teslim edildiği ifade edildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa