Evi Soyulan Enişte Polise Koştu, Hırsız Baldız ve Sevgilisi Çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eniştesinin evini soyduğu öne sürülen baldız ile erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eniştesi B.B.'nin evini soyduğu öne sürülen A.G.Y. ile erkek arkadaşı M.M.S. gözaltına alındı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR
Nazilli'de dün B.B.'nin evinden çok sayıda elektronik eşya ile ziynet eşyası ve para çalındı. B.B.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Binada bulunan kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin ev sahipi B.B.'nin baldızı A.G.Y. ile erkek arkadaşı M.M.S. olduğunu saptadı.
TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında B.B.'nin evinden çalınan ziynet eşyaları, para ve 1 tabanca ile 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
YORUMLAR (17)
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Baldiz bal degil arı çıktıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ellerini kesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Nazillide iki yıl kaldım. Neler gördüm duydum. Bu olay normal bence...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne geliyorsa tanidiktan geliyor.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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ınsana ne gelırse komsudan akrabadan tanıdıktan dosttan arkadastan gelırCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır