Hırsız anahtarı üstünde bırakılan otomobili saniyeler içerisinde çaldı
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Hırsız anahtarı üstünde bırakılan otomobili saniyeler içerisinde çaldı

Hırsız anahtarı üstünde bırakılan otomobili saniyeler içerisinde çaldı
07.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:00

Ümraniye'de anahtarını otomobilde bırakarak markete giren vatandaş hırsızlık şoku yaşadı.

Ümraniye'de anahtarını otomobilde bırakarak markete giren vatandaş hırsızlık şoku yaşadı. Park halindeki otomobilin yanına yanaşan bir araçtan inen şahıs, kaşla göz arasında otomobili çalarak hızla uzaklaştı.

Ümraniye Tantavi Mahallesi Estergon Caddesi üzerinde dün gerçekleşen olayda, inşaat sektöründe çalışan Özkan Yılmaz otomobilini evinin yakınında her zaman gittiği marketin önüne park ederek markete girdi. Yılmaz, işi kısa süreli olduğu için anahtarını otomobilin kontağında bıraktı. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar, araçlarıyla park halindeki otomobilin yanına geldi. Araçtan inen bir şahıs, park halindeki otomobili saniyeler içerisinde çalarak hızla uzaklaştı. Soğukkanlı hırsız kaşla göz arasında otomobili çalarken, kaldırımı süpüren market görevlisi bile olayı fark edemedi. Şahıslar çaldıkları otomobille kaçtıktan sonra market çalışanı durumu fark edip Yılmaz'a haber verdi. Hırsızlık mağdur olan Özkan Yılmaz, otomobilinin bulunması için polise başvurdu.

Özkan Yılmaz, "İftardan yaklaşık 15 dakika sonra aracımla markete geldim. Sürekli geldiğim market burası. Günde 2-3 defa uğruyoruz ailecek. İçecek almak için durdum. Hemen alıp çıkacaktım. Marketin de boş olduğunu gördüm. Herhangi bir güvenlik tedbiri alma gereksinimi duymadım. Aracın anahtarı arabanın üstündeydi. Araçtan indim, markete girdim. Daha alacağım şeyin yerine ulaşmadan arabanın sesini duydum giderken. Çıkamadım zaten marketten, dondum kaldım. Çok enteresan bir olaydı. Arabamın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Aracın kendisini takip ettiğini fark etmediğini söyleyen Yılmaz, "Durduğumda arkama yanaştıklarını gördüm. Fakat lüks bir araçtı, o tarz bir şey beklemedim. Polislerden o aracın da çalıntı olduğunu öğrendik. Gerekli yerlere şikayetlerimizi ilettik. Şu anda haber bekliyoruz" diye konuştu.

Hırsızların çalışır halde bırakılan otomobili saniyeler içerisinde çalarak kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaş otomobilini park edip markete giriyor. Otomobilin yanına yanaşan bir araçtan inen şahıs, otomobili çalarak kaçıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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