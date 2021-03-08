Hırpalanan yavru köpeğe zabıta şefkati
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Hırpalanan yavru köpeğe zabıta şefkati

08.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:09
Hırpalanan yavru köpeğe zabıta şefkati

Tokat'ta, çocuklar tarafından hırpalanan yavru köpeğe belediye zabıta ekipleri sahip çıktı.

Tokat'ta, çocuklar tarafından hırpalanan yavru köpeğe belediye zabıta ekipleri sahip çıktı.

Kent merkezi Akdeğirmen Mahallesinde bir ihbarı değerlendiren Tokat Belediyesi Zabıta ekiplerini dönüş yolunda beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Zabıta aracının önüne çıkarak durduran çocuklar, bir yavru köpeğin çocuklar tarafından hırpalandığını söyledi. Korkarak bir köşeye sinmiş halde bulunan yavru köpek zabıta ekipleri tarafından alınarak bir koliye konuldu. Zabıta memuru Nermin Çetin, yavru köpeği Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti. Bakım ve tedavisi yapılan köpeğin sahiplendirilmesi bekleniyor. - TOKAT

Hırpalanan yavru köpeğe zabıta şefkati
Hırpalanan yavru köpeğe zabıta şefkati
Hırpalanan yavru köpeğe zabıta şefkati

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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