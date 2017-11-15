Hiroşima ve Nagazaki Belediye Başkanlarına Nobel Daveti

İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinin belediye başkanları, Nobel Barış Ödülü törenine davet edildi.



Kyodo'nun haberine göre, Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui ve Nagazaki Belediye Başkanı Tomihisa Taue, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası'nın (ICAN) da ödül alacağı törene davet edildi.



Matsui'nin, 10 Aralık'ta düzenlenecek törene katılmasının beklendiği, Taue'nın da daveti değerlendirdiğini belirtildi.



ICAN'ın çabaları, nükleer silah sahibi ülkelerin boykot etmesine rağmen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmanın temmuz ayında 122 oyla Birleşmiş Milletler'de kabul edilmesiyle sonuçlanmıştı.



Japon hükümeti oylamaya katılmasa da Hiroşima ve Nagazaki belediye başkanları, nükleer silahları yasaklayan anlaşma çabalarına destek vermişti.



Haziranda New York'taki BM konferansında konuşan Matsui, atom bombasından kurtulanların "en samimi isteklerinin" nükleer silahların yasaklanmasına tanıklık etmek olduğunu söylemişti.



Taue, eylül ayında yeni anlaşmanın New York'taki imza törenine katılmıştı.



Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün nükleer silah kullanımının yıkıcı sonuçlarına dikkati çektiği ve bu silahların anlaşma temelinde yasaklanması amacıyla harcadığı çığır açan çabalar nedeniyle ICAN'a verildiğini açıklamıştı.



Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ICAN, 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 4 milyon lira) tutarındaki ödülün de sahibi olmuştu. Ödül, Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta verilecek.



6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası, 70 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açmış, şehir yıllarca atom bombasından yayılan radyasyona bağlı ölüm ve hastalıkların pençesi altında kalmıştı.



Hiroşima saldırısından üç gün sonra Nagazaki'ye atılan atom bombası yaklaşık 80 bin kişinin hayatına mal olmuştu.