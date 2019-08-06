Hiroşima'nın acıları 74 yıl geçmesine rağmen hala taze

Hiroşima'nın acıları 74 yıl geçmesine rağmen hala taze

Bundan 74 yıl önce bugün, 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik Muharebeleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı bir bomba yıllarca yarası sarılmayacak acılara neden oldu

06.08.2019 13:39
Hiroşima'nın acıları 74 yıl geçmesine rağmen hala taze

Bundan 74 yıl önce bugün, II. Dünya Savaşı'nın Pasifik Muharebeleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı bir bomba yıllarca yarası sarılmayacak acılara neden oldu.

Hiroşima kentinin büyük bir bölümünü yerle bir eden atom bombası 200 binden fazla can aldı, yüzbinlerce kişi sakat kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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