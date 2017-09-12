Hiroşima Felaketi Mağduru Kasaoka: Dünyadaki Tüm Nükleer Silahların Yok Olmasını İstiyorum

JAPONYA'DA 1945 yılında meydana gelen ve yaklaşık 140 bin kişinin ölümüne yol açan Hiroşima felaketini yaşayan atom bombası tanığı 84 yaşındaki Japon SadaeKasaoka,"Japonya'ya atom bombası atılmasının üzerinden 72 sene geçti. O bombardımanda maalesef annemi,babamı kaybettim. Dünyada nükleer silahların yok olmasını istiyorum. Günümüzde eğer nükleer silah kullanılırsa herhalde dünya yok olur." dedi.







Japonya'da 1945 yılında meydana gelen ve yaklaşık 140 bin kişinin ölümüne yol açan Hiroşima felaketini yaşayan atom bombası tanığı Japon SadaeKasaoka, Kızılay'ın misafiri olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. Türkiye'de savaş mağduru insanları ziyaret edip çeşitli programlara katılan Kasaoka, İbn Haldun Üniversitesi'nde bir panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde o dönemde yaşadığı acı tecrübeleri ve yeni nesillere atom bombasının nasıl insanlık dışı bir şey olduğunu anlatan SadaeKasaoka, dünyada nükleer silahların yok olmasını istediğini söyledi.







Bombardımanda zarar gören evlerinde büyükannesi, ablası ve kardeşiyle yaşamaya devam eden Kasaoka, kendisi gibi atom bombası mağduru biriyle evlendi. Bu evliliğinden iki çocuğu olan Kasaoka, radyasyona maruz kalması nedeniyle eşini 35 yaşında kanserden kaybetti.Savaşın verdiği hasarı hayatında her zaman hisseden Kasaoka, şöyle konuştu:







"Japonya'ya atom bombası atılmasının üzerinden 72 sene geçti. 12 yaşımdaydım, o bombardımanda maalesef ailemi, annemi,babamı kaybettim. Fakat bir şekilde çevremdeki insanların yardımıyla günümüze kadar geldim. O saldırıda 140 bin kişi hayatını kaybetti. Dünyada nükleer silahların yok olmasını istiyorum. Çünkü normal bir bomba olsa bir şekilde etkisi yok olabiliyor ya da daha basit olabiliyor fakat nükleer silahların maalesef bombardımandan sonra hala etkileri devam ediyor. Bende annemi,babamı, evimizi yitirdim. Kesinlikle nükleer silahların yok olmasını istiyorum. Günümüzde eğer nükleer silah kullanılırsa herhalde dünya yok olur."







"TEKRAR SAVAŞIN YAŞANMAMASI İÇİN YAŞAYAN İNSANLARIN TECRÜBELERİNİ DİNLEMEK SON DERECE ÖNEMLİDİR"







Üniversitede böyle bir etkinliğin yapılıyor olmasından son derece mutlu olduğunu dile getiren İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk şunları kaydetti:







"Üniversitemizde böyle bir etkinliğin yapılıyor olması bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü savaşların zararlarının yeni nesillere anlatılması gerekiyor. Bizden önceki nesillerin yaşadığı acı tecrübeleri bizim neslimizin ve bizden sonraki neslin yaşamaması için son derece önemli bir durum. Bugün burada Japonya'ya atom bombası atıldığı zaman onu yaşayan ve şuan 84 yaşındaki SadaeKasaoka'nın tecrübelerini dinleyeceğiz. Umarım bu anlatılanlar bizlere, bizden sonraki nesillere ders olmuş olur. Çünkü insanlar savaşların ne kadar acılara sebep olduğunu bilmezlerse kolayca savaşa yönelebilirler, savaşı basite alabilirler. Bu acıların tekrar tekrar yaşanmaması için onu yaşamış olan insanların tecrübelerinin dinlenilmesi, paylaşılması ve diğer insanlarında bundan ibret alıp ona göre hareket etmeleri son derece önemlidir."







"OLASI TEHDİTLERE KARŞI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"







Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınıkise,"bugün dünyada çılgınca bir silahlanma olduğunu ve Türkiye'nin de bu duruma vicdani bir duruş sergilemeye çalıştığını" belirtti. Olası tehditlere karşı aldıkları önlemlere ilişkin Dr. Kınık, "Bayan Kasaoka 1945'de 12 yaşındaydı ve o saldırıdan kurtulabilen ender insanlardan biri. O, havadaki 900 kilometre yukarıdaki büyük mantar bulutunu gören 4 bin dereceye kadar ısınan o ortamı hisseden ve onun acılarını yaşamış bir insan." diye konuştu. - İstanbul