Hırka ve süveterlerin mevsimi

Tesettür giyim kendi içinde pek çok çeşide ayrılan bir giyim çeşidi. Hal böyle olunca çokça kombin ve nasıl giyerim soruları muhafazakar giyimi tercih etmiş kadınlar arasında soruluyor. Bazı parçalar ise hem düşünmeden bize şıklık vaad ediyor hem de soğuk kış günlerinde bize sıcaklık veriyor.

Hırka ve süveterleri sanıldığı gibi sadece sıcak tutsun diye giymek oldukça hata. Bu parçalar ile hem üşümeyip hem de harika kombinler yaratmak mümkün. Tesettür giyimin bu iki önemli parçalarını gelin birlikte inceleyelim.

HIRKALAR HER ZAMAN KULLANILABİLİR

Hırka kullanımını bir mevsim ile kısıtlamak oldukça yanlış olur. İnce ve hafif hırkalar yaz akşamlarının da kurtarıcısı olacaktır. Şık bir jean ve sade bir kazak ile üstüne atacağınız bir hırla inanın oldukça şık bir görüntü sağlayacaktır.

SÜVETERLERİ KEŞFEDİN

Süveter kullanımı son yıllarda oldukça azalmıştır. Ancak bu sene tekrar karşımıza çıktılar. Bu süveterler genelde baba süveteri dediğimiz kareli süveterler. Altına giyeceğiniz beyaz bir gömlek ve bir kumaş pantolon ile şık görünmemeniz işten bile değil.

KOMBİNLEMEK ÇOK KOLAY

Tesettür giyimde çokça parça olduğu için bazı zamanlarda ne ile daha şık olunur sorusu kafa karıştırabilir. Ama bu noktada içiniz rahat olsun. Bu önerdiğimiz parçaları sade bir kazak ya da bir gömlek ile giydiğinizde oldukça şık ve sakin bir görüntü elde edebilirsiniz.