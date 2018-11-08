"HIRKA-İ Şerif Camii'nin" Temeli Atıldı

Törenin açılış konuşmasını yapan Melikgazi İlçesi Demokrasi Mahallesi muhtarı Fevzi Şimşek, "Mahallemize yapılacak olan Hırka-i Şerif Camii'ni yapımında bize öncülük eden başta Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven hocamıza ve emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven ise, Melikgazi deyince akla Melikgazi belediye başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç Bey'in camilere, Kur'an Kurslarına, sağlık ocaklarına, yani halkımızın hizmet aldığı her yere el attığı, yardımcı olduğu, hizmet ettiği konusu gelir. Bu sebeple ben, bu şehrin il müftüsü olarak başkanımıza kurumum ve şehrim adına teşekkür ediyorum. Özellikle Melikgazi bölgemizde restorasyona ihtiyacı olan tarihi camilerimiz vardı. Bunların neredeyse tamamının restorasyonunu yapıp hizmete açtık. Birkaç tane var, onlar da devam ediyor.

Melikgazi bölgemiz çok hızlı gelişip büyüyor. Yeni mahallelerimizde Kur'an kurslarına ve camilere ihtiyaç oluyor. Bu sebeple biraz önce aşağıdaki mahallede bir Kur'an Kursunun açılışını yaptık. Orada 95 öğrencimiz hizmet alıyor. Şimdi burada Hırka-i Şerif ve Gürpınar Mahallesindeki camilerimizin temelini atıyoruz. Ben hem Hırka-i Şerif camimizin ve ileride yapılacak olan Kur'an kursumuzun mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her iki camimizin de inşaatını üstlenen ve aynı zamanda burada bu camimizin inşaatını yapan Melikgazi Belediyemize şahsında başkanımıza teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz değer vermezsek başkası değer vermez. Melikgazi, 2017 itibariyle 565 bin nüfusa ulaştı. Allah Rasulü'nün tavsiyelerine uyacak şekilde Allah'a kul, Peygambere ümmet olan nesiller yetişmesini ve bu nüfuslarımızın o doğrultuda yetişmesini de Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Niyet hayır ise akıbet de hayır oluyor. Emeği geçen, bu güzelliğe katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Ay yıldızlı Türk bayrağımızdan, vatanımızdan, milletimizden, devletimizden ve elhamdülillah mensubu olduğumuz İslam dininden başka sığınacak bir yerimiz yok.

Kur'an'a sarılmamız gerekiyor. Kur'an'a sarılmak, Kur'an'ın gereğini yaşamakla olur. Kur'an kursları, bu kültürü ve eğitimi verecek olan yerlerdir. Öyleyse camilerimizi ve Kur'an kurslarımızı yapmak ezanların susmaması, Türk bayrağının gönderden inmemesi için gereklidir. Melikgazi Belediye Başkanlığı olarak 15 tane tarihi camiyi restore ettik. Böylelikle tarihi geleceğe taşıdık, taşımaya devam ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat tarafından yapılan dua sonrası"Hırka-i Şerif Camisi ve Gürpınar Mahallesi camilerinin " temeli atıldı. Tören sonrası belediye tarafından katılımcılara lokma tatlısı ikramında bulunuldu.

Her iki camimizin de temel atma törenine; İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve semt halkı katıldı. Böylece aynı gün içerisinde Melikgazi İlçemizde iki caminin birden temeli atılmış oldu.