Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet, seçim sonuçlarından memnun olmadığını belirterek, yarışın başa baş geçtiğini...
Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet, seçim sonuçlarından memnun olmadığını belirterek, yarışın başa baş geçtiğini ve uzun bir gece olacağını açıkladı.
Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet, seçim sonuçlarından memnun olmadığını belirterek, yarışın başa baş geçtiğini ve uzun bir gece olacağını açıkladı. - BERLİN
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