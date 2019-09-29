Hirfanlı Gölü "balık üretim üssü" oluyor

29.09.2019 11:10

Türkiye'nin en önemli baraj göllerinden Hirfanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) bilimsel öncülüğünde balık üretim merkezi haline getiriliyor.

Hirfanlı'nın Kırşehir kıyılarında 2017 yılında üniversitenin kurduğu yıllık 10 ton model alabalık üretimi yapılan tesis, burada yatırım yapmak isteyen müteşebbislere öncülük etti.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden üretimin bilimsel verilerinden yararlanan 32 müteşebbis, burada tesis kurmak amacıyla izin için Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

İzni çıkan 7 şirket, biner ton kapasiteli tesisler kurmaya başladı. Faaliyete geçen bazı tesisler ve göl kenarındaki mevcut küçük çaplı işletmelerle yıllık 2 bin 486 ton alabalık üretimi yapılıyor. Yeni işletmelerin devreye girmesi ve kapasite artımıyla üretimin ilk etapta 12 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine, bölgesel kalkınma için hazırladıkları stratejik plan çerçevesinde kentin gizli kalmış, değerlendirmeye müsait sektörlerini harekete geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bilimsel veriler ışığında yatırımcıların önünü açmayı planladıklarını vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"2017 yılında üniversitemizden bir hocamız Hirfanlı Davulağıl bölgesine döner sermaye desteğiyle Gökkuşağı Alabalık Tesisi kurdu. Çok gecikmeden sektörden yatırımcılar dikkatlerini Hirfanlı Gölü kenarındaki alabalık tesisimize yöneltti. Müteşebbis ruhu oraya yönlendirdiğimizde hocamız, Hirfanlı'nın alabalık ile ilgili verilerini herhangi bir bedel almaksızın yatırımcılarla paylaştı. Gayemiz yatırımcıların dikkatini Hirfanlı etrafına çekebilmekti. O günden bugüne kadar yılda 2 bin 486 ton balık üretilmektedir. Bu üretim bizden sonra başladı. Aldığımız bilgilere göre 32 şirket, Tarım ve Orman Müdürlüğüne izin için müracaat etti, bunun 7'sinin ön izni çıkmış durumda."

"85 bin ton balık kapasitesi var"

İzni çıkan şirketlerin üretim kapasitelerinin 500 ve biner ton olduğunu belirten Karakaya, "Tesisler tamamen kurulduğunda yaklaşık 12 bin tonluk alabalık üretimi gerçekleşecek. Elde ettiğimiz bilimsel verilere göre, Hirfanlı Gölü'nün Kırşehir bölgesinde yaklaşık 85 bin ton balık kapasitesi var. Bu, yüzeyden ayrılan pay itibarıyla 170 işletme demek. Bir işletme en az 10 kişiyle yürütülüyor. Bu da tam kapasite çalışılırsa bin 700 kişilik istihdam demektir. " diye konuştu.

Aynı bölgede üniversite olarak somon üretimine de başladıklarını aktaran Karakaya, "Üniversitemiz döner sermayesi destek verdi, müteşebbis ruhun tetiklenmesini gerçekleştirdi. Biz 2018 yılında alabalığın yanı sıra somon üretmeye başladık." şeklinde konuştu.

Karakaya, balığın raf ömrünün jeotermal kaynaklarla uzatılması için de çalışma yaptıklarına işaret ederek, Sürekli Eğitim Merkezi'nde balık tütsüleme sertifika programları açtıklarını, ayrıca jeotermalle balık kurutma ile ilgili çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Kırşehir'de şu anda üretilen 2 bin 486 ton balıktan yaklaşık 45 milyon lira katma değer oluşturulduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Tam kapasite olursa bu rakam 160 milyon liraya kadar çıkacak bir üretim hacmi demektir. Davulağıl'daki tesislerimizde farklı üretimlerle destek olmaya devam edeceğiz. Üniversitenin akademik değerlerini kullanan şirketlerimiz Hirfanlı Gölü'nü bir balık üssü haline getirdi. Bundan Kırşehir'e ekonomik değer üretiliyor. İnsanlar burada çalışarak ekmek yiyor. Bu da bizi memnun ediyor."

Kaynak: AA