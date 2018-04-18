Hirfanlı Barajı'ndaki Savcılı Plajı Yenileniyor

Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı plajı ve piknik alanında yenileme çalışması yapıldığını belirtti.

Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Savcılı Büyükoba köyündeki plaj ve piknik alanının bu yıl yenilenerek yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Çalışmalar kapsamında 8 adet eski ve metruk binanın yıkıldığını ve sahil alanının temizlendiğini aktaran Girgin, "Mevcut eski kamelyaların boyama ve tamir çalışmalarının yanında 30 adet yeni kamelya yaptırılarak piknik alanının kapasitesi artırıldı. Yıkılan eski binaların yerinde yaklaşık 500 araçlık bir otopark oluşturularak pikniğe gelen vatandaşlarımızın araç park problemi çözüldü." dedi.

Girgin, giriş kontrolleri ve temizlik hizmetlerinin Kaman Kaymakamlığı tarafından yapılacak olan plaj ve piknik alanındaki gıda işletmelerinin de kaymakamlık tarafından denetleneceğini kaydetti.