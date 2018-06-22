Hırdavatçıdan Malzeme Çalan Şahsa Suçüstü

Samsun'un Bafra ilçesinde hırdavatçıdan malzeme çalan şahıs suçüstü yakalandı.

Olay, Altınyaprak Mahallesi'nde bir hırdavatçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi mağazada bulunan malzemelerde azalma olduğunu fark etti. Mağaza içerisinde bulunan kameraları inceleyen iş yeri sahibi bir kişinin çeşitli zamanlarda mağazaya gelerek elindeki poşete bir şeyler koyduğunu tespit etti. Eşkalini belirlediği M.Ç.'nin(46) mağazaya geldiğini gören iş yeri sahibi olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahıs takibe aldı. Elindeki poşete koyduğu ayarlı pense, karga burnu ve matkapla mağaza çıkışında suçüstü yakalanan M.Ç., ekiplerce gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şahsın daha önceden çaldığı malzemeleri Samsun'a götürüp sattığı tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN