Hırdavat ve armatür sektörüne TİM’den destek

10.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:06

Hırdavat sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve Armatür Valf Musluk Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği, iş birliklerini geliştirmek için Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) ziyaret gerçekleştirdi.