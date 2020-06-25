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Hırdavat sektöründen ocak-mayıs döneminde 213 ülkeye ihracat

Hırdavat sektörü bu yılın ilk beş ayında 213 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, Almanya, Irak ve Azerbaycan ilk üç sırayı paylaştı.

Hırdavat sektöründen ocak-mayıs döneminde 213 ülkeye ihracat
25.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:47

Hırdavat sektörü bu yılın ilk beş ayında 213 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, Almanya, Irak ve Azerbaycan ilk üç sırayı paylaştı.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden (HISİAD) yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan Hırdavat Sektörü pandeminin küresel ölçekte yarattığı hasara rağmen hedeflerinden şaşmadı. Sektör, bu yıl ocak-mayıs döneminde 213 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. İhracat gerçekleştirilen ilk üç ülke Almanya, Irak ve Azerbaycan oldu.

2020 ihracat hedefi 7 milyar dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yılın ilk beş ayına ve sektörün 2020 vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. Tecdelioğlu şu bilgileri paylaştı:

"Küresel salgın hemen her sektörü olduğu gibi bizim sektörümüzü de olumsuz etkiledi ancak oturup karalar bağlamak yerine ihracat özelinde alternatifler geliştirmeye gayret ettik ve gerekli tedbirleri aldık. Sektörümüzün 2020 yıl sonu ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 15-20 azalış ile 6,5-7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. İhracatımızın her ne kadar yüzde 40 gibi büyük bir oranını Avrupa ülkelerine yapıyor olsak da Hırdavat Sektörü olarak dünyanın dört bir yanına ulaşmış durumdayız. Ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırası ile Almanya, Irak, Azerbaycan, Hollanda ve Amerika oldu. Özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, İrlanda, Tayvan ve Malezya bu dönemde ihracatımızın artış gösterdiği ülkeler oldu."

"Türkiye için ciddi fırsatlar var"

Pandeminin küresel tedarik zinciri sisteminde yeni bir dönemi başlatacağını ifade eden Tecdelioğlu şunları aktardı:

"Ürün ve ham madde tedarikinde süreci hafif geçiren ülkelerin avantajlı olacağını ve bu kapsamda ülkemizin ciddi fırsatlar elde edeceğini düşünüyorum. Bu süreçte özellikle sektör olarak hedeflediğimiz Amerika pazarı için etkin çalışmalar yapmak ve bu değişim sürecini fırsata çevirmek. Hırdavat Sektörü olarak bu süreçte koşullarımızı zorlayarak üretime devam ettik ve hiçbir fabrikamız tamamen kapanmadı. Pandemi sonrasında özellikle MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde çeşitli işbirlikleri ve STA anlaşmalarıyla ihracata pozitif anlamda bir fırsat doğacağını düşünüyoruz. Kaldı ki bu bölge ile yıllık ihracatımız hali hazırda yaklaşık 40 milyar dolar seviyelerinde. Bu bölge bizim için büyük bir pazar. Bu pasta daha da büyüyebilir. Ticaret Bakanlığımız ile bu konu özelinde bir iş birliği yapmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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