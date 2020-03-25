"Hırdavat sektörü de ‘Kalkan’a dahil olmalı" HISİAD Başkanı Tecdelioğlu, 2019'u 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan hırdavat sektörünün muhtasar ve KDV vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine ilişkin çalışma kapsamında mücbir sebep halinden faydalanacak mükellef grupları arasında yer alması gerektiğini söyledi.

HISİAD Başkanı Tecdelioğlu, 2019'u 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan hırdavat sektörünün muhtasar ve KDV vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine ilişkin çalışma kapsamında mücbir sebep halinden faydalanacak mükellef grupları arasında yer alması gerektiğini söyledi. Kaynak: Dunya.com