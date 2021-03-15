Hırdavat deposunda korkutan yangın
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Hırdavat deposunda korkutan yangın

15.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:03
Hırdavat deposunda korkutan yangın

Esenyurt'ta bir hırdavat deposunda çıkan yangın korkuttu.

Esenyurt'ta bir hırdavat deposunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre Güzelyurt Mahallesinde bulunan hırdavat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altında aldı. Yangın çevrede paniğe neden oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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