Hırçın dalgalar onlara ekmek kapısı oldu
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Hırçın dalgalar onlara ekmek kapısı oldu

13.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:55
Hırçın dalgalar onlara ekmek kapısı oldu

Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar sonrası Karadeniz hırçınlaştı.

Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar sonrası Karadeniz hırçınlaştı. 5 yıl sonra dalgaların kıyıya attığı salyangozlar insanlara ekmek kapısı oldu.

Dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar Samsun'da etkisini gösterdi. Dalgaların boyları metrelerce yüksekliklere ulaştı. Hırçın dalgalar 50 kiloluk taşları yürüyüş yollarına fırlattı. Bu dev dalgalar ise kimilerine ekmek kapısı oldu. 19 Mayıs ilçesinde yaşayan vatandaşlar denizin kabardığını görünce sahile koştu. Vatandaşlar eş ve çocuklarıyla beraber hem denizde hem de kıyıdaki salyangozları topladı. Gece başlayan salyangoz toplama sabah saatlerine kadar devam etti.

Akşamdan beri salyangoz topladıkları belirten balıkçı Ali Karaman, "Akşamdan beri buradayız. Salyangoz topluyoruz. Kilosu 3 buçuk TL'ye satılıyor. Denizin salyangoz atmasını bekliyoruz. Büyük deniz olduğu zaman salyangozlar kıyıya vuruyor. O zaman topluyoruz. Rüzgar olduğu zaman soğuk oluyor. Çizmenin yettiği kadar giriyoruz. Kadın-erkek ayrımı yoktur. Onlar da topluyor. Salyangozun atmasına bağlı insanlar çoğalıyor. Ne kadar çok olursa 50 ile 100 kişi arasında değişiyor" dedi.

Vatandaşlar denizin salyangoz atmasını çok nadir oluşan bir durum olarak değerlendirdi. - SAMSUN

Hırçın dalgalar onlara ekmek kapısı oldu
Hırçın dalgalar onlara ekmek kapısı oldu
Hırçın dalgalar onlara ekmek kapısı oldu
Hırçın dalgalar onlara ekmek kapısı oldu
Hırçın dalgalar onlara ekmek kapısı oldu
Hırçın dalgalar onlara ekmek kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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